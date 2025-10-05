Bảng giá ô tô Isuzu mới nhất tháng 10/2025

Isuzu là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu với những dòng xe bền bỉ, tiết kiệm và có khả năng vận hành mạnh mẽ. Isuzu được nhiều khách hàng tin dùng nhờ ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng hợp lý và động cơ diesel bền bỉ.

Điển hình, Isuzu D-Max Prestige 4×2 MT 2025 là phiên bản bán tải một cầu (cầu sau), sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc và hướng tới nhóm khách hàng cần xe mạnh mẽ, độ bền cao, chi phí vận hành hợp lý. Ngoại hình thiết kế nam tính với lưới tản nhiệt lớn, đèn pha Bi-LED, bộ mâm 17 inch giúp xe nổi bật khi di chuyển trong phố lẫn đường trường.

Isuzu D-Max Prestige 4×2 MT 2025 là phiên bản bán tải một cầu (cầu sau). (Ảnh: Isuzu Long Biên)

Nội thất bên trong có khoảng cabin rộng rãi cho 5 người, với ghế bọc da cao cấp, vô-lăng tích hợp điều khiển âm thanh và hệ thống giải trí tiện nghi. Hệ thống điều hòa, các cửa sổ chỉnh điện, và các tiện nghi cơ bản khác được trang bị đầy đủ nhằm mang lại sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - TYPE Z 1.9L 4X4 AT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - HI-LANDER 1.9L 4X2 AT Giá từ 783 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 670 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 650 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - UTZ 800 1.9L 4X4 MT Giá từ 656 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PREMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 269 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 169 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 016 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - SPORT 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 145 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 928 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - REMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 350 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 320 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 1 tỷ 240 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN -PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 860 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - UTZ 1.9L 4X4 MT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX THÙNG ĐÔNG LẠNH - UTZ 1.9L 4X4 MT 803 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.