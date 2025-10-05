Bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 10/2025

Lexus là thương hiệu xe hạng sang đến từ Nhật Bản. Các mẫu xe Lexus nổi bật với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, dễ nhận diện qua lưới tản nhiệt hình con suốt cùng đường nét sắc sảo, mạnh mẽ.

Trong đó, Lexus RX 2025 là mẫu SUV hạng sang thế hệ mới, tiếp nối thành công của dòng RX vốn được ưa chuộng trên toàn cầu. Xe mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, sang trọng với lưới tản nhiệt đặc trưng, đèn pha LED sắc nét và đường nét mềm mại nhưng mạnh mẽ. Tổng thể tạo nên một diện mạo vừa thanh lịch vừa đậm chất thể thao.

Lexus RX 2025 là mẫu SUV hạng sang thế hệ mới. (Ảnh: Oto Lexus)

Khoang nội thất của RX 2025 được chăm chút với vật liệu cao cấp, không gian rộng rãi và tiện nghi tối tân. Hệ thống màn hình giải trí cỡ lớn, kết nối thông minh cùng dàn âm thanh đỉnh cao mang lại trải nghiệm giải trí vượt trội. Ngoài ra, ghế ngồi được thiết kế công thái học, hỗ trợ tối đa sự thoải mái cho hành khách trên mọi hành trình.

Lexus RX 2025 được trang bị nhiều tùy chọn động cơ, từ xăng truyền thống đến hybrid tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Khả năng vận hành mượt mà, ổn định cùng hệ thống treo êm ái giúp xe di chuyển linh hoạt cả trong phố lẫn đường dài. Đặc biệt, hệ thống an toàn Lexus Safety System+ thế hệ mới nâng cao sự an tâm cho người lái và hành khách.

Bảng giá xe ô tô hãng Lexus mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Lexus NX Lexus NX 350h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 420 triệu Lexus NX 350 F Sport (5 chỗ) Vận hành Giá xe từ 3 tỷ 030 triệu Lexus RX Lexus RX 350 (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 430 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Luxury (5 chỗ) Giá xe từ 4 tỷ 330 triệu Lexus RX 350h Premium (5 chỗ) Giá xe từ 3 tỷ 500 triệu Lexus RX 500h F Sport Performance (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 4 tỷ 940 triệu Lexus GX Lexus GX 550 (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 250 triệu Lexus GX 550M (7 chỗ) Giá xe từ 6 tỷ 200 triệu Lexus LX Lexus LX 600 Urban (7 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 590 triệu Lexus LX 600 VIP (4 chỗ) Giá xe từ 9 tỷ 700 triệu Lexus LX 600 F Sport (5 chỗ) Giá xe từ 8 tỷ 840 triệu Lexus ES Lexus ES 250 (5 chỗ) Giá xe từ 2 tỷ 360 triệu Lexus ES 300h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 3 tỷ 140 triệu Lexus ES 250 F SPORT (5 chỗ) Vận hành Giá xe từ 2 tỷ 710 triệu Lexus LS Lexus LS 500 (5 chỗ) Giá xe từ 7 tỷ 680 triệu Lexus LS 500h (5 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 390 triệu Lexus LM Lexus LM 500h (4 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 8 tỷ 950 triệu Lexus LM 500h (6 chỗ) Xe Điện Hybrid Giá xe từ 7 tỷ 530 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.