Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 10/2025

Honda là tập đoàn xe đa quốc gia đến từ Nhật Bản. Honda nổi tiếng với các dòng xe máy, ô tô, và các sản phẩm năng lượng (máy phát điện, thiết bị nông nghiệp…). Dòng xe Civic, Accord hay CR-V là những mẫu được ưa chuộng tại nhiều thị trường vì sự bền bỉ, tiện nghi và chi phí vận hành hợp lý.

Đặt biệt, Honda Odyssey 2025 là dòng minivan cao cấp hướng tới gia đình, kết hợp giữa tiện nghi, công nghệ và sự thoải mái trong mỗi hành trình. Mẫu xe này được làm mới với lưới tản nhiệt thiết kế thể thao hơn, đèn LED trước sau tinh chỉnh và bánh mâm lớn 18- đến 19-inch để tăng tính thẩm mỹ.

Honda Odyssey 2025 là dòng minivan cao cấp hướng tới gia đình. (Ảnh: SHOWROOM HONDA ÔTÔ)

Khả năng vận hành của Odyssey 2025 được đảm bảo bằng động cơ V-6 dung tích 3.5L mạnh khoảng 280 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Mặc dù xe cỡ lớn, nhưng hãng vẫn cân bằng được hiệu suất cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tương đối ổn khi di chuyển đường hỗn hợp.

Bảng giá xe ô tô hãng Honda mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồ thuế VAT) CITY Giá từ 499 triệu BR-V Giá từ 629 triệu HR-V Giá từ 699 triệu CIVIC Giá từ 789 triệu CR-V Giá từ 1 tỷ 029 triệu ACCORD Giá từ 1 tỷ 319 triệu CIVIC TYPE R Giá từ 2 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.