Hyundai i20 lộ diện tại châu Âu

(VTC News) -

Các bức ảnh được chụp lại cho thấy một nguyên mẫu của Hyundai i20 thế hệ mới đang được thử nghiệm, với lớp ngụy trang mỏng hơn ở phần đầu xe. Mẫu hatchback hạng B này sở hữu dải đèn LED chạy ban ngày (DRL) kéo dài toàn bộ chiều rộng, gợi nhớ đến mẫu sedan XPeng P7 của Trung Quốc. Cụm đèn này ôm lấy lưới tản nhiệt hình tổ ong, vuông vức hơn.

Nguyên mẫu của Hyundai i20 được bắt gặp thử nghiệm tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Carscoops)

Xe sở hữu các đường nét góc cạnh gợi lên sự tương đồng với phong cách mà Hyundai đã áp dụng trên mẫu SUV Santa Fe. Ngoài ra, mẫu i20 thế hệ mới cũng được thay đổi ở nhiều chi tiết đáng chú ý như vòm bánh xe mở rộng theo phong cách crossover, gương chiếu hậu được thiết kế lại, đèn hậu LED mới.

Dù phần đuôi xe được che phủ kỹ lưỡng, có thể thấy rõ cụm đèn hậu đã được làm mới. Ống xả lộ ra ngoài cũng là bằng chứng cho thấy i20 thế hệ mới sẽ tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong.

Ngoại hình của mẫu Hyundai i20. (Ảnh: Carscoops)

Phần nội thất của xe được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi lớn với bảng điều khiển được thiết kế lại, buồng lái kỹ thuật số hiện đại hơn và các vật liệu mới lấy cảm hứng từ dòng xe điện của Hyundai.

Về hệ truyền động, mẫu xe này có thể sử dụng phiên bản cập nhật của nền tảng hiện tại. Các tùy chọn động cơ sẽ tiếp tục có công nghệ mild-hybrid. Tuy nhiên, tiêu chuẩn khí thải Euro 7 nghiêm ngặt hơn có thể thúc đẩy Hyundai mở rộng hơn nữa việc điện hóa.

Đặc biệt, phiên bản hiệu suất cao i20 N cũng được kỳ vọng sẽ quay trở lại. Sau khi bị ngừng sản xuất tại châu Âu vì vấn đề khí thải, i20 N thế hệ mới có thể sẽ trang bị hệ truyền động hybrid. Dù phiên bản này không còn lựa chọn hộp số sàn, nó được dự đoán sẽ có công suất mạnh mẽ hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Hyundai i20 thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt vào giữa năm 2026 và chính thức mở bán vào năm 2027. Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm như Renault Clio, Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Ypsilon, VW Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza, MG 3 và Toyota Yaris.