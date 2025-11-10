Đóng

Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

(VTC News) -

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

 

Anh Văn (Thiết kế: Nhật Anh)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới