Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

-

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung, quyền Bộ trưởng Ngoại giao, giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

 

Anh Văn (Thiết kế: Nhật Anh)
