Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ 10, xem xét 49 dự luật, làm công tác nhân sự

(VTC News) -

Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khai mạc vào sáng 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến 40 ngày.

Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, đồng thời thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 diễn ra chiều 17/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, một trong những công việc trọng tâm tại kỳ họp là thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

"Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Bao gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước", bà Tạ Thị Yên nói.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu, dựa trên quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và ý kiến của Bộ Chính trị, dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối cùng của tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp.

Theo thông cáo từ Văn phòng Quốc hội, trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7h15 ngày 20/10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8h, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10.

Vào 9h, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).