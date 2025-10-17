Lý do Quốc hội không chất vấn trực tiếp thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10

(VTC News) -

Chiều 17/10 tại buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin liên quan đến việc không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp thành viên Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị ĐBQH sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển.

Ông Nguyễn Văn Hiển cho biết, do việc tổ chức, điều hành kỳ họp có sự thay đổi, đặc biệt đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nên không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dẫn Điều 32 Luật Tổ chức Quốc hội nêu rất rõ, đại biểu Quốc hội có quyền được chất vấn đối với Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Người được chất vấn phải trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho trả lời bằng văn bản.

"Đây là trường hợp áp dụng trong điều kiện cần thiết như trường hợp tại Kỳ họp thứ 10. Như vậy, chúng ta không bỏ hình thức chất vấn mà vẫn chất vấn như các kỳ họp trước mà cho phép người được chất vấn trả lời bằng văn bản", ông Nguyễn Văn Hiển nói.

Khẳng định không tổ chức chất vấn trực tiếp không ảnh hưởng đến chức năng của Quốc hội, ông Hiển nhấn mạnh, không bỏ trống hình thức giám sát và giám sát của Quốc hội ngoài chất vấn vấn còn rất nhiều hình thức khác như: giám sát qua báo cáo, giám sát thông qua chuyên đề…

Số lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay

Thông tin về dự kiến và nội dung chương trình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 11/12 với thời gian làm việc dự kiến khoảng 40 ngày.

Theo ông Hiển, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, vừa thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Ông nhấn mạnh đây là kỳ họp có khối lượng nội dung công việc lớn nhất từ trước tới nay; xem xét, quyết định về nội dung lập pháp nhiều nhất so với tất cả các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về những điểm mới tại kỳ họp lần này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo. Quốc hội cũng sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực...