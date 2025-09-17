Kỳ họp thứ 10 sẽ không thảo luận từng dự án luật, không chất vấn tại hội trường

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, diễn ra ngày 17/9.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Hồ Long)

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, dự kiến có 53 nhiệm vụ lập pháp, gồm: 50 dự án luật (47 dự án luật do Chính phủ trình; 3 dự án luật do TAND Tối cao, VKSND Tối cao trình) và 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Trong đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua 15/53 luật, chiếm 28,3%. Ủy ban cũng phải thẩm tra báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ; báo cáo của TAND Tối cao, VKSND Tối cao; các báo cáo thuộc lĩnh vực tư pháp.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ vừa qua đã họp thống nhất một số đổi mới đối với Kỳ họp thứ 10.

"Dự kiến cuối tháng 9 tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để cho ý kiến với các dự án luật. Một điểm mới nữa là tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ không thảo luận từng dự án luật mà sẽ thảo luận theo nhóm luật. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phiên thảo luận", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Với hoạt động chất vấn tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản, Chính phủ và các bộ, ngành trả lời trước kỳ họp. Tại hội trường, Quốc hội sẽ thảo luận báo cáo tổng hợp, thay vì tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp như các kỳ họp trước.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ không còn nhiều, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thành viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tập trung cho các công việc để chuẩn bị thật tốt cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, với tinh thần: "Không để lại công việc dở dang cho khóa XVI".

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại phiên họp, Ủy ban cho ý kiến vào 13 nội dung.

Cụ thể, thẩm tra chính thức 4 dự án luật đã được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý sau các phiên họp trước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Bên cạnh đó, thẩm tra 3 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 49; thẩm tra 4 báo cáo lớn trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (trong đó có báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ); xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

"Sau phiên họp này, Ủy ban cơ bản sẽ hoàn thành thẩm tra 11/15 dự án luật và 2/7 báo cáo thuộc phạm vi phụ trách để trình Kỳ họp thứ 10", ông Hoàng Thanh Tùng nói.