Quốc hội dự kiến họp liên tục 1 đợt, làm việc 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ

(VTC News) -

Chiều 15/9, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Thắng)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hội nghị có ý nghĩa quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ hệ trọng.

"Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12. Kỳ họp dự kiến không tổ chức 2 đợt như các kỳ gần đây mà bố trí thời gian họp tập trung liên tục 1 đợt để hoàn thành sớm các công việc của kỳ họp, tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương thực hiện hoạt động cuối năm, chuẩn bị nhiều công việc quan trọng của năm 2026", Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đến thời điểm này, dự kiến Quốc hội xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình); 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Đồng thời có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cùng các cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ tiến độ chuẩn bị các nội dung để có kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu thống nhất tinh thần: những nội dung nào rất cấp thiết, cần phải sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn trong Kỳ họp thứ 10 mới bổ sung vào chương trình kỳ họp, nếu trình theo quy trình tại hai kỳ họp thì không trình tại Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Phạm Thắng)

Trên cơ sở báo cáo tại hội nghị về một số nội dung chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và đại diện các cơ quan, trao đổi thẳng thắn, có ý kiến về những nội dung quan trọng, tiến độ chuẩn bị và chất lượng các hồ sơ tài liệu.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất các giải pháp để đảm bảo kỳ họp đạt kết quả cao nhất; trao đổi kỹ hơn về những vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau, việc gì cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.