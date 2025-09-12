Đề xuất 2 phương án tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đề cập khi trình bày báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại phiên họp chiều 12/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng.

Để bảo đảm thời gian tiến hành các nội dung đã có trong dự kiến chương trình kỳ họp và có thể bố trí thêm các nội dung khác trong trường hợp các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, ông Lê Quang Tùng cho biết, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội khoảng 42 ngày, còn một số ngày thứ Bảy chưa bố trí Quốc hội làm việc.

Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian.

Phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày: đợt 1 là 28 ngày (từ thứ Hai ngày 20/10 đến hết thứ Bảy ngày 22/11); đợt 2 là 14 ngày (từ thứ Hai ngày 1/12 đến hết thứ Năm ngày 18/12; dự phòng ngày 19/12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12; dự phòng ngày 13/12), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin, trên cơ sở chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, quy định của pháp luật và đề nghị của các cơ quan, đến thời điểm hiện tại, dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét, quyết định: 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

"Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7, sau khi rà soát các nội dung do các cơ quan đề xuất, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp 27 nội dung", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Cụ thể, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình 15 dự án luật.

Gồm: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025.

Gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

"Văn phòng Quốc hội đề nghị sau khi được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, cơ quan chủ trì soạn thảo cần khẩn trương tham mưu hoàn thiện hồ sơ tài liệu gửi đến cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo đúng tiến độ trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội", ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị bổ sung 5 nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Gồm: Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Xem xét, phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Để triển khai kịp thời kết luận của Bộ Chính trị, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt góp phần đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển đất nước, Văn phòng Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; các cơ quan của Quốc hội theo lĩnh vực phụ trách, phối hợp chặt chẽ, từ sớm với cơ quan chủ trì soạn thảo, bảo đảm chất lượng các nội dung khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị bổ sung 2 nội dung khác thuộc thẩm quyền, cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 theo quy định của các luật, nghị quyết và đề nghị của các cơ quan.

Gồm: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 (Chính phủ đề nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định trên cơ sở hợp nhất 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); Xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tổng Thư ký Quốc hội cho hay, rút khỏi chương trình kỳ họp đối với nội dung "xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" (theo đề nghị của Chính phủ) do sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch (sửa đổi) mới bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối năm đồng thời cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ nên khối lượng công việc dự kiến trình Quốc hội rất lớn, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, chỉ trình Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung thực sự cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.