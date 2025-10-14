Quốc hội dự kiến làm việc trong 41 ngày để thông qua 50 luật, 3 nghị quyết

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Trình bày báo cáo, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 8 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội bổ sung, yêu cầu Chính phủ báo cáo đầy đủ, toàn diện về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

"Như vậy, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước). Đồng thời, 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định", ông Lê Quang Mạnh nói.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, ông Mạnh thông tin, theo Nghị quyết số 98/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025, dự án Luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Nghị quyết của Quốc hội bảo đảm 3 mục tiêu và giải quyết được các vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; đồng thời, cấp có thẩm quyền đã có ý kiến chỉ đạo.

Văn phòng Quốc hội đề nghị trước mắt cho thể hiện tên nội dung nêu trên trong dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (hoặc Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai - nếu cần thiết).

"Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung này trong dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp sau khi có hồ sơ chính thức của Chính phủ", Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội nêu.

Liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - một trong 4 nội dung Chính phủ đề nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ông Lê Quang Mạnh cho biết, đến nay, Chính phủ chưa gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra.

Do vậy, Văn phòng Quốc hội đề nghị chưa bổ sung vào chương trình kỳ họp cho đến khi nhận được hồ sơ chính thức của Chính phủ.

Theo ông Lê Quang Mạnh, đến nay, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 41 ngày (trong đó, chỉ bố trí làm việc 1 ngày thứ Bảy của tuần đầu tiên - 25/10; các ngày thứ Bảy, Chủ nhật còn lại được dành để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết).

"Kỳ họp khai mạc vào sáng ngày 20/10, dự kiến bế mạc ngày 12/12; Quốc hội họp liên tục để tập trung hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra", Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội thông tin.