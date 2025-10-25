Đóng

Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

(VTC News) -

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng được Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

 

Anh Văn (Thiết kế: Nhật Anh)
