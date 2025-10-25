Quốc hội có tân Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và 2 Chủ nhiệm Ủy ban

(VTC News) -

Sáng 25/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông với 442/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh với 434/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải sinh ngày 2/10/1970, quê quán Hà Nội. Bà có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Bà là nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm năm 2007 và có thời gian gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sau đó, bà Nguyễn Thanh Hải lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Ủy viên rồi Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 5/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ngày 25/6/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 (ngày 18/2/2025), bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông sinh ngày 20/9/1972, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hữu Đông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông có thời gian dài công tác tại tỉnh Phú Thọ, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Viện trưởng VKSND thành phố Việt Trì; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập; Bí thư Huyện ủy Yên Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 3/2016, ông Nguyễn Hữu Đông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Đến tháng 9/2019, ông được Bộ Chính trị quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 6/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Tân Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh sinh ngày 14/4/1974, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản lý kinh doanh, Cử nhân tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Quang Mạnh có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 6/2019, ông Lê Quang Mạnh được phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Sau đó, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 22/5/2024, Quốc hội khóa XV bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Sau khi thực hiện sắp bộ máy của các cơ quan Quốc hội, ông Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Tại cuộc họp chiều 29/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Ông Mạnh được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.