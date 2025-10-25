Đóng

Infographic: Sự nghiệp Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Sáng 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

 

