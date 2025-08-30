Hùng tráng bước quân hành, Quảng trường Ba Đình bừng khí thế ngày tổng duyệt

6h30 ngày 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, buổi tổng duyệt chính thức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày lễ trọng đại.