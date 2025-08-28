Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình

Đúng 20h, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học viên và lực lượng tham gia đã bước vào đội hình diễu binh, diễu hành trong không khí trang nghiêm, kỷ luật, nhưng cũng dâng tràn niềm tự hào và khí thế hào hùng. Đi đầu là khối Nghi trượng, nổi bật với Quốc huy đặt trên Trống đồng Đông Sơn – biểu tượng ngàn đời của hồn thiêng dân tộc.