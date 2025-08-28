Khí thế hào hùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước trên Quảng trường Ba Đình

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, quy mô và đầy khí thế.
Đúng 20h, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học viên và lực lượng tham gia đã bước vào đội hình diễu binh, diễu hành trong không khí trang nghiêm, kỷ luật, nhưng cũng dâng tràn niềm tự hào và khí thế hào hùng. Đi đầu là khối Nghi trượng, nổi bật với Quốc huy đặt trên Trống đồng Đông Sơn – biểu tượng ngàn đời của hồn thiêng dân tộc.
Cùng thời điểm, 21 phát đại bác được đội pháo lễ khai hỏa từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tạo nên âm vang mở màn trang nghiêm, khẳng định tầm vóc của buổi sơ duyệt.
Tiếp nối là khối Hồng kỳ đỏ rực, khối cờ Đảng cờ Tổ quốc, khối nữ chiến sĩ Quân nhạc duyên dáng trong hàng ngũ chỉnh tề, cùng các khối quân binh chủng khác đồng loạt bước đều trên nền nhạc rộn ràng.
Mỗi bước chân, mỗi động tác chào đều toát lên sự rắn rỏi, kỷ luật và niềm kiêu hãnh.
Khối sỹ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam diễu binh tại buổi sơ duyệt.
Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của Thủ đô.
Khối Binh chủng Công binh với nụ cười tươi, tham gia buổi sơ duyệt.
Khối nữ chiến sĩ Thông tin và khối nam chiến sỹ Phòng hoá.
Hình ảnh khối nữ du kích miền Nam.
Một điểm nhấn khác của buổi sơ duyệt là sự tham gia của các đoàn quân đến từ Lào, Campuchia và Nga.
Lực lượng Công an Nhân dân tại buổi sơ duyệt tối 27/8.
Khối nam sỹ quan Cảnh sát Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.
Hình ảnh đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, Nhân dân dang vòng tay chào đón tối 27/8.
Không khí hào hùng đạt đến cao trào khi khối xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp xuất hiện.
Tiếng xích xe rầm rập, đội hình T-54B, T-55, T-90S, T-62 nối tiếp nhau tiến qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Theo sau là các loại pháo phòng không, tổ hợp tên lửa chiến dịch Scud cùng nhiều khí tài hiện đại.
Xen giữa là loạt vũ khí “Made in Vietnam” do Viettel nghiên cứu, sản xuất, khẳng định năng lực công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới.
22h cùng ngày, sau hơn hai tiếng đồng hồ diễu qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đội hình diễu binh – diễu hành trở về điểm tập kết, khép lại buổi sơ duyệt.