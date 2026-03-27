Hoàng Đức chỉ ra ưu điểm đặc biệt giúp Hoàng Hên sớm toả sáng ở tuyển Việt Nam

“Hoàng Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định được mình trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa và ghi được nhiều bàn thắng. Lợi thế của anh ấy chính là khả năng nới tiếng Việt tốt nên việc tập luyện, thi đấu trở nên dễ dàng hơn”, Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ sau trận đấu giao hữu quốc tế giữa Việt Nam và Bangladesh tối 26/3.

Đánh giá về vai trò của Hoàng Hên trong lối chơi chung, Hoàng Đức cho rằng sự xuất hiện của cầu thủ này giúp toàn đội tự tin hơn và gia tăng sự kết nối trên sân. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh việc bố trí vị trí thi đấu sẽ do Ban huấn luyện quyết định, và mỗi cầu thủ đều cần hoàn thành tốt vai trò được giao.

Hoàng Hên là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho đội chủ nhà. Đỗ Hoàng Hên thi đấu trọn vẹn 90 phút, chơi ấn tượng và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Cuối hiệp 2, anh tung ra cú sút xa rất hiểm hóc đưa bóng đi dội xà ngang. Tân binh của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có bàn thắng.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể hài lòng khi Hoàng Hên cùng nhiều cầu thủ như Đình Trọng, Văn Hậu, Ngọc Bảo đều chơi tốt. Họ đều cho thấy sự hòa nhập sau thời gian dài vắng bóng ở đội tuyển quốc gia.

“Đã lâu rồi đội tuyển mới tập trung lại với nhiều gương mặt mới. Toàn đội đang tập luyện rất chăm chỉ, hiểu nhau hơn để hướng tới trận đấu ngày 31/3 với Malaysia. Mọi trận đấu đều quan trọng. Đây là trận đấu trên sân nhà nên toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, cống hiến một trận đấu hay và hướng tới chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, Hoàng Đức khẳng định.

Chia sẻ về việc thi đấu tại sân Thiên Trường, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào sự cổ vũ của khán giả. Theo anh, đây là một trong những sân đấu có bầu không khí cuồng nhiệt nhất tại V.League.

“Sân Thiên Trường luôn có lượng cổ động viên rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi hy vọng ngày 31/3 tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục giữ lửa để cổ vũ cho đội tuyển và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội”, Hoàng Đức bày tỏ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật trong những ngày tới trước khi bước vào cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3. Trận đấu được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khán giả đến sân, tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất.