Hồ sơ khủng của ngôi sao Philippines khóc nức nở 15 phút vì thua U22 Việt Nam

Bàn thua của U22 Philippines xuất phát từ pha phòng ngự chưa mấy hợp lý của Rublico cùng đồng đội. Ngay sau đó, Philippines lại nhận thêm bàn thua và thất bại chóng vánh chỉ trong 5 phút cuối.

Đình Bắc và đồng đội có một trận đấu vất vả nhưng thắng xứng đáng. Dù vậy kết quả này vẫn quá nghiệt ngã với U22 Philippines bởi họ cũng đã nỗ lực đến phút cuối cùng. Không chỉ Rublico mà nhiều cầu thủ khác của Philippines cũng khóc nức nở. Lý Đức, Trung Kiên và Thanh Nhàn mong muốn động viên Rublico nhưng không có tác dụng. Rublico sinh năm 2005, được định giá 100.000 euro (tương đương 1,3 tỷ đồng). Anh từng thi đấu 2 trận tại UEFA Youth League (Cúp C1 châu Âu cho các đội trẻ) cho Atletico Madrid. Rublico được xem là hy vọng lớn của bóng đá Philippines. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Atletico Madrid và chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái, trung vệ. Dẫu vậy, quãng đường trở về Đông Nam Á thi đấu không hề dễ dàng với Rublico. Ạnh thất bại ở SEA Games 32 và lại kém duyên ở SEA Games 33. Rublico đang thi đấu cho Alcoron B tại Tây Ban Nha.