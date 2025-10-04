HLV Kim Sang-sik trả Quang Hải về CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam có tổn thất đầu tiên khi chưa tập luyện buổi nào trong đợt tập trung tháng 10/2025. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không kịp bình phục chấn thương, không góp mặt trong cả 2 trận đấu với Nepal.

Theo kết quả khám hôm qua (3/10), Quang Hải cần thêm thời gian để điều trị và phục hồi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định bỏ tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam để tạo điều kiện cho cầu thủ này nghỉ ngơi lấy lại trạng thái tốt nhất.

Nguyễn Quang Hải chấn thương, không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải chấn thương từ đầu tháng 9 và vắng mặt trong một số trận đấu của CAHN. Anh vừa trở lại trong trận thắng Nam Định tại V.League. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 lại bị đau ở trận đấu đó và nghỉ tiếp trận gặp Tai Po (Đại Phố) ở AFC Champions League 2.

Trong đợt tập trung tháng 9, Quang Hải cũng rút lui do chấn thương. Dù vậy, cầu thủ này vẫn ra sân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận đá tập với chính đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không gọi cầu thủ nào thay thế Quang Hải. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung với 23 cầu thủ, đủ số lượng đăng ký thi đấu theo quy định.

Trong tháng 10/2025, đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò ông Kim Sang-sik gặp Nepal 2 lượt, đều thi đấu trên sân nhà.

HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án sắp xếp nhân sự ở hàng tiền vệ. Trong lần tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi lên một số nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam, trong đó có Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc có thể thi đấu ở tuyến giữa. Ngoài ra, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến và Lê Phạm Thành Long.

Đối với vị trí tiền đạo cánh trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thi đấu với sơ đồ 3-4-3, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể chọn Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc hoặc Nguyễn Phi Hoàng.