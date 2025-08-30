Tuyển Việt Nam mất Quang Hải, HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi nhân tố lạ thay thế

(VTC News) -

Sáng nay (30/8), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Doãn Ngọc Tân không thể góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9. Cả 3 cầu thủ này đều gặp chấn thương.

Trong đó, Doãn Ngọc Tân là trường hợp nặng nhất. Tiền vệ của câu lạc bộ Thanh Hóa bị gãy xương sườn và vừa trải qua ca phẫu thuật. Quang Hải và Hai Long bị đau sau trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở vòng 3 V.League 2025-2026.

Đội tuyển Việt Nam mất 3 cầu thủ ở tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định chỉ bổ sung 1 cầu thủ. Người được chọn cũng là cái tên ít người ngờ đến - tiền vệ Phan Du Học của Hoàng Anh Gia Lai.

Quang Hải chấn thương, không lên đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ sinh năm 2001 là học viên khóa 4 của học viện HAGL JMG. Tiền vệ này từng được triệu tập lên đội tuyển U19 và U23 Việt Nam. Phan Du Học có suất đá chính tại Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2023-2024. Trước đó, anh từng khoác áo các đội Long An, Công an Hà nội và Ninh Bình theo diện cho mượn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9/2025. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dồn sự tập trung cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026. Người được giao nhiệm vụ thay ông Kim Sang-sik phụ trách các buổi tập của đội tuyển quốc gia là huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận quốc tế nào trong tháng 9 này mà chỉ đá tập với câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định. Trong khi đó, U23 Việt Nam có nhiệm vụ rất quan trọng là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên phụ trách trực tiếp đội U23 là điều dễ hiểu.

Ngoài sự phân công nhiệm vụ ở vị trí huấn luyện viên trưởng, danh sách đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ bất ngờ ở nhiều cái tên lạ như Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng, mới nhất là Phan Du Học.