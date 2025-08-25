Tuyển Việt Nam có HLV tạm quyền thay ông Kim Sang-sik, thử hàng loạt người lạ

(VTC News) -

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9/2025. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dồn sự tập trung cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026. Người được giao nhiệm vụ thay ông Kim Sang-sik phụ trách các buổi tập của đội tuyển quốc gia là huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh.

Đây là điều mới lạ ở các đội tuyển trên thế giới, thậm chí ngay cả với bóng đá Việt Nam. Trong những đợt tập trung song song 2 đội tuyển trước đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng như những người tiền nhiệm đều ưu tiên đội tuyển quốc gia và giao trợ lý phụ trách đội U23. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại có sự khác biệt và sự phân công có phần mới lạ này lại là phương án hợp lý.

Danh sách có nhiều nhân tố lạ của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận quốc tế nào trong tháng 9 này mà chỉ đá tập với câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định. Trong khi đó, U23 Việt Nam có nhiệm vụ rất quan trọng là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên phụ trách trực tiếp đội U23 là điều dễ hiểu.

Ngoài sự phân công nhiệm vụ ở vị trí huấn luyện viên trưởng, danh sách đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ bất ngờ ở nhiều cái tên lạ. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh không được triệu tập. Huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ sử dụng 2 thủ môn Nguyễn Văn Việt, Quan Văn Chuẩn.

Trần Hoàng Phúc (Công an TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai) và Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) là những cái tên xa lạ với đa số các cổ động viên. Những cầu thủ này thậm chí chưa từng được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự các giải chính thức.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đợt tập trung này có mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.