Tính toán đặc biệt của HLV Kim Sang-sik với trung vệ HAGL cao gần 2 m

Ở đợt tập trung tháng 9/2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi triệu tập Đinh Quang Kiệt (HAGL) và Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM). Hai cầu thủ phòng ngự này vốn không quá nổi bật tại V.League nhưng đều cho thấy tiềm năng lớn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều toan tính riêng khi đưa ra quyết định này. Đầu tiên, ông Kim phải duy trì đội hình đủ mạnh cho U23 Việt Nam. Đinh Quang Kiệt sẽ được tập luyện cùng các đàn anh, thử sức trong một trận đấu tập và được chuyển lại cho U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026.

Đinh Quang Kiệt bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Điều này cho thấy niềm tin mà ông Kim dành đến cậu học trò cao gần 2 m. Trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2025, chính chiến lược gia này từng loại Quang Kiệt khi anh chưa thể cạnh tranh với Nhật Minh, Hiểu Minh,...

Nhưng ở độ tuổi 18, Đinh Quang Kiệt cần được tạo cơ hội để phát triển nhanh hơn, làm nòng cốt cho nhiều lứa trẻ. Sở hữu chiều cao vượt trội, tư duy chơi bóng tốt cùng nền tảng kĩ thuật vốn là đặc trưng của nhiều cầu thủ HAGL, Quang Kiệt cung cấp thêm các phương án chuyên môn mới.

Đây là đợt trung lần thứ 3 trong năm 2025 của đội tuyển, với mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Dự kiến, trong thời gian tập trung tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với CLB Công An Hà Nội (ngày 4/9) và CLB Thép Xanh Nam Định (ngày 7/9). Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng cao, đây là sẽ hai “quân xanh” lý tưởng cho các bài kiểm tra của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cùng bảng C với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Đây là bảng đấu dễ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9).