Herbalife được Forbes vinh danh Top 'Những thương hiệu giá trị tốt nhất Hoa Kỳ'

(VTC News) -

Kết quả này phản ánh niềm tin vững chắc của người tiêu dùng đối với chất lượng, tính hiệu quả và giá trị mà Herbalife mang lại.

Theo Forbes, Herbalife thuộc top 9% trong hơn 3.500 thương hiệu được người tiêu dùng Hoa Kỳ đánh giá cao về giá trị và chất lượng. Danh sách được thực hiện với sự hợp tác của HundredX, dựa trên hơn 3,8 triệu lượt đánh giá khách quan từ người tiêu dùng trên 12 nhóm ngành khác nhau. Các thương hiệu được chọn đều dựa trên mức độ “giá trị thực sự” mà khách hàng cảm nhận – không qua quảng bá hay trả phí.

Ông Frank Lamberti, Giám đốc Thương mại Tập đoàn Herbalife, chia sẻ:

“Tại Herbalife, chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học, dễ dàng tiếp cận cho các Thành viên Độc lập và khách hàng trên toàn cầu. Sự ghi nhận của Forbes là minh chứng cho điều khách hàng nói với chúng tôi mỗi ngày – rằng Herbalife mang lại giá trị bền vững thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ huấn luyện và hỗ trợ cá nhân hóa”.

Herbalife được đánh giá là một trong những thương hiệu hiếm hoi duy trì mối quan hệ bền chặt với người tiêu dùng nhờ chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên khoa học, hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và mạng lưới phân phối cá nhân hóa.

Việc được Forbes xếp hạng trong nhóm thương hiệu giá trị nhất là sự ghi nhận cho cam kết dài hạn của Herbalife trong việc không ngừng đổi mới sản phẩm, duy trì mức giá hợp lý và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Đầu năm nay, Herbalife cũng được U.S. News & World Report vinh danh trong danh sách “Những Công ty có Môi trường làm việc tốt nhất năm 2025–2026”, ghi nhận nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực, cơ hội phát triển nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp gắn kết.

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực dinh dưỡng, Herbalife còn lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng động thông qua việc đồng hành cùng hơn 150 vận động viên và đội tuyển thể thao trên toàn thế giới, trong đó có huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo.

Trải qua hơn bốn thập kỷ phát triển, Herbalife hiện có khoảng 8.600 nhân viên và 2,1 triệu Thành viên Độc lập trên toàn cầu. Thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, mà còn kiến tạo một cộng đồng truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, giúp hàng triệu người cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.