Hàng nghìn người xếp hàng để xin việc, thạc sĩ cũng phải đứng chờ

(VTC News) -

Ngày 15/9, hội chợ việc làm đầu tiên của "Tuần lễ Tài năng Hắc Long Giang" (Đại học Hắc Long Giang) thu hút hơn 110.000 người tham dự. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp, ước tính khoảng hơn 9000 vị trí tuyển dụng. Ngoài sinh viên, có rất nhiều lao động sau đại học sở hữu bằng thạc sĩ và tiến sĩ cũng tham gia, theo Weibo.

Hơn 110.000 người xếp hàng tham gia hội chợ (Ảnh: Weibo)

Ngay từ sáng sớm, hàng dài người ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm theo hồ sơ đang xếp hàng để chờ vào hội chợ. Đám đông chật kín từ hội trường đến lối ra, thậm chí kéo dài tới tận ga tàu điện ngầm gây tắc nghẽn.

Một phụ nữ tại hội chợ lẩm bẩm: "Hồi tôi tốt nghiệp cử nhân, họ nghĩ tôi chẳng có kinh nghiệm gì, còn sau khi tôi lấy bằng thạc sĩ, họ lại nghĩ tôi quá già".

Do số lượng người tham gia quá lớn nên không phải ai cũng được phỏng vấn. Nhiều công ty nhanh chóng treo thông báo "đã nhận đủ hồ sơ” khiến nhiều người nuối tiếc.

Những bức ảnh và video ghi lại cảnh tượng này sau khi lan truyền trên mạng xã hội nhận về không ít bàn luận.

Cảnh tượng khiến nhiều người ám ảnh (Ảnh: Weibo)

Nhiều người nhận định đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt khi người có nhu cầu lao động thì nhiều mà việc làm thì hạn chế. Nguyên nhân là do số sinh viên tốt nghiệp tăng cao, trong khi việc làm mới không đủ đáp ứng.

Một ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước thực trạng thiếu việc làm tại Trung Quốc hiện nay: “Các ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ xếp hàng dài giống như việc giành vé trong cơn sốt du lịch Tết Nguyên đán vậy”.

Tỷ lệ cung cầu mất cân bằng nghiêm trọng này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự khắc nghiệt của thị trường việc làm.

“Nếu ngay cả những người có trình độ học vấn cao cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, thì những người trên 35 tuổi còn phải cạnh tranh khốc liệt đến mức nào?”, một bình luận chia sẻ.