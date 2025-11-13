Hàn Quốc: Xe tải đâm vào chợ, 20 người thương vong

(VTC News) -

Hình ảnh thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Một xe tải hạng nhẹ đâm vào khu chợ ở Bucheon, Hàn Quốc trưa 13/11, lao 150 mét dọc theo lối đi có nhiều quầy hàng trước khi kịp dừng lại, khiến hai người thiệt mạng và 18 người bị thương, theo các cơ quan cấp cứu và báo chí nước này.

Khu chợ xảy ra sự cố ở Bucheon, cách thủ đô Seoul khoảng 20 km về phía tây.

Hình ảnh hiện trường. (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan cứu hỏa cho biết chiếc xe tải dường như đã lùi lại 28 mét trước khi tăng tốc về phía khu chợ ngoài trời. Tài xế cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do xe bị tăng tốc đột ngột không chủ đích. "Phanh xe đã bị hỏng", tài xế nói với cảnh sát. Trong khi đó cảnh sát chưa đưa ra kết luận. Họ thông tin với báo chí rằng tài xế này không say rượu khi được kiểm tra nồng độ cồn.

Nhà chức trách sẽ tiếp tục giao chiếc xe cho các nhà điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoạn phim giám sát an ninh (CCTV) được phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc cho thấy những người mua sắm đang đứng tại khu chợ ngoài trời thì chiếc xe tải màu xanh tăng tốc dọc theo lối đi có nhiều quầy hàng và đâm vào một trong những cửa hàng.

Sau đó hai phụ nữ khoảng 70 và 80 tuổi được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại hiện trường và được tuyên bố tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Trong số 18 người bị thương có 9 người bị thương nặng.

Theo Yonhap, cảnh sát đã bắt giữ tài xế, khoảng 60 tuổi, là một người làm nghề buôn bán tại chợ, với cáo buộc ngộ sát và gây thương tích. Sau khi nhận được báo cáo, chính quyền điều động khoảng 20 xe cứu thương và 60 nhân viên đến hiện trường.

Ông Jin, 43 tuổi, một chủ cửa hàng cho biết: “Tôi đang ăn bên trong cửa hàng thì nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, sau đó là tiếng động lớn, một chiếc ô tô chạy qua và dừng sau tiếng va chạm”. Một chủ cửa hàng khác cho biết: “Âm thanh trong vụ tai nạn lớn đến mức tôi cảm thấy như tòa nhà sắp sụp đổ”.