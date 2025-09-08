Hà Nội 'hỏa tốc' xây dựng phương án cấm xe tải đi làn 1 trên hai tuyến cao tốc

Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị triển khai nghiên cứu, xây dựng phương án sau khi Cục CSGT đề xuất cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) trên đại lộ Thăng Long và tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long (đoạn Km 2+250 - Km 28+200) và đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao từ cầu Nhật Tân đến nút giao với đường Võ Văn Kiệt - QL2).

Đại lộ Thăng Long đoạn từ Láng đi Hòa Lạc.

Trên đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng yêu cầu, ở làn trái trong cùng (làn 1) tốc độ tối đa tổ chức giao thông là 100km/h, cấm xe tải đi vào làn này; làn 2 tốc độ tối đa 90km/h, lưu thông hỗn hợp; làn 3 tốc độ tối đa 80km/h, hỗn hợp và khuyến cáo xe tải đi làn này.

Với đường Võ Nguyên Giáp, tại làn 1 đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay Nội Bài khảo sát, nghiên cứu tăng tốc độ tối đa lên 100km/h; làn 2 tốc độ 90km/h, hỗn hợp; làn 3 tốc độ 80km/h, hỗn hợp, khuyến khích xe tải đi làn này.

Để giảm xung đột, ùn tắc và tai nạn giao thông, Cục CSGT vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện cấm xe tải đi vào làn một trên 2 tuyến cao tốc thành phố đang quản lý là đại lộ Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp.

Về thời gian dự kiến thực hiện phương án trên, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng triển khai ngày 20/9.

Xe tải chỉ chiếm hơn 2% nhưng là nguyên nhân của 37% vụ tai nạn

Trong tháng 8, Cục Đường bộ Việt Nam cũng thống nhất với đề xuất của Cục CSGT thực hiện thí điểm cấm xe tải đi làn 1 trên hai cao tốc là Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Thời gian thí điểm trong ba tháng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau khi thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông trên, xe tải đi trên hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã cơ bản thực hiện nghiêm túc khi chỉ lưu thông ở làn số 2 và làn số 3. Việc này, giúp cho các phương tiện khác trên cao tốc, trong đó có xe con được chạy - khai thác tối đa tốc độ ở làn 1 theo thiết kế, trong đó cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tối đa là 120km/h, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tối đa là 100km/h

Lý giải việc đề xuất cấm xe tải đi vào làn 1, Cục CSGT cho biết, qua giám sát và thống kê cho thấy, số xe tải và xe khách hiện chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký, nhưng lại liên quan đến 37,1% số vụ và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông. Như vậy, trung bình cứ ba vụ tai nạn thì có một vụ liên quan đến xe tải, xe khách.

CSGT Đội 11, Phòng CSGT Hà Nội tuần tra, xử lý xe vi phạm trên đại lộ Thăng Long.

Cho ý kiến về việc lưu lượng các xe trên 2 tuyến đường đại lộ Thăng Long và Võ Nguyên Giáp (đường Nhật Tân - Nội Bài) đang rất đông và vượt tiêu chuẩn thiết kế chiều rộng mặt đường, lãnh đạo các Đội CSGT địa bàn, gồm Đội CSGT số 11 (phụ trách giao thông đại lộ Thăng Long), Đội CSGT số 15 (phụ trách giao thông đường Võ Nguyên Giáp), cho biết, không ảnh hưởng nhiều.

Việc tổ chức giao thông theo hướng cấm xe tải đi vào làn 1 là phù hợp, cùng với đó phương án này còn giúp phương tiện khai thác tốt hạ tầng giao thông theo tốc độ thiết kế, tránh được ùn tắc, xung đột và tai nạn giao thông.