Giữa mưa dữ dội, người dân Đắk Lắk bám mái nhà chờ cứu hộ
(VTC News) -
Phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) mưa lớn gây ra lũ lụt khiến hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân phải leo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.
Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk cho biết đến 10h ngày 19/11, khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa 200-550 mm, nhiều điểm vượt ngưỡng như Sơn Thành 810 mm, Hòa Đồng 742 mm, Hòa Mỹ Tây 736 mm. Phía Tây có mưa vừa đến to, phổ biến 50-100 mm. Dự báo từ nay đến 21/11, phía Đông tiếp tục mưa to đến rất to, có nơi vượt 300 mm.
Trên các sông chính, mực nước đang ở mức cao và tiếp tục lên. Sông Srê Pốk và sông Ba nhiều đoạn vượt báo động; đặc biệt tại trạm Củng Sơn, mực nước trên BĐ3 hơn 3 m và còn tiếp tục tăng. Một số vị trí có thể tiệm cận mức lũ lịch sử năm 2009. Sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây cũng đạt mức BĐ3.
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba được dự báo tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn có thể bị chia cắt.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt tại các ngầm tràn, khu vực ven sông suối và vùng đồi núi khi nước đang chảy siết và dâng cao bất thường.