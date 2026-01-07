Giá xăng dầu hôm nay 7/1: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm do nguồn cung toàn cầu dồi dào trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang cân nhắc triển vọng gia tăng sản lượng dầu thô từ Venezuela sau những biến động chính trị lớn tại quốc gia này.

Các chuyên gia nhận định phản ứng của giá dầu trước các sự kiện địa chính trị lớn gần đây (như vụ việc tại Venezuela hay các cuộc tấn công hạ tầng năng lượng Nga) là khá mờ nhạt. Điều này cho thấy các yếu tố cơ bản về cung cầu vẫn là mối quan tâm chính.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục vượt đà tăng trưởng tiêu thụ, đẩy lượng dự trữ lên cao và khiến giá dầu giảm sâu hơn.

Áp lực lên “vàng đen” có thể càng gia tăng sau những diễn biến địa chính trị ở Venezuela. Giới phân tích ước tính nếu có sự ổn định chính trị và dòng vốn đầu tư từ Mỹ, sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng thêm 500.000 thùng/ngày trong hai năm tới sau khi đã đạt trung bình 1,1 triệu thùng/ngày hồi năm 2025.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu thế giới trong năm 2025 đã giảm khoảng 20% - mức giảm mạnh nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19.

Dầu Brent từ vùng 75,93 USD/thùng đầu năm đã lùi về quanh 60,9 USD/thùng vào cuối năm, trong khi dầu WTI giảm xuống gần 57 USD/thùng. Đáng chú ý, xu hướng giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường liên tục đối mặt với các rủi ro địa chính trị, vốn từng là “chất xúc tác” quen thuộc cho các chu kỳ tăng giá.

Trong năm 2025, dù hàng loạt rủi ro địa chính trị xuất hiện từ Trung Đông đến xung đột Nga - Ukraine nhưng giá dầu chỉ phản ứng trong thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng quay lại xu hướng giảm.

Sự dịch chuyển này cho thấy một thực tế rõ ràng rằng thị trường dầu năm 2025 đã quay về trọng tâm là các yếu tố nền tảng, đặc biệt là cán cân cung - cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2025 chỉ tăng khoảng 700.000 - 800.000 thùng/ngày - thấp hơn đáng kể so với giai đoạn hậu Covid-19. Trong đó, nhu cầu của Mỹ - nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới gần như đi ngang, khi hiệu suất nhiên liệu cải thiện và xu hướng chuyển dịch sang xe điện ngày càng rõ nét.

Còn tại Trung Quốc, từng là “động cơ tăng trưởng” của thị trường dầu mỏ, nhu cầu cũng chỉ tăng khoảng 300.000 - 400.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với các năm trước đó. Đáng chú ý, một phần không nhỏ lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc được đưa vào kho dự trữ chiến lược, không phải nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung dầu lại gia tăng mạnh mẽ. Mỹ tiếp tục duy trì sản lượng 14 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, các dự án mới tại Brazil, Guyana và Canada đã bổ sung thêm gần 800.000 thùng/ngày, hình thành một “vành đai cung ứng” ngoài OPEC+ ngày càng linh hoạt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 31/12 – kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.438 đồng/lít; xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, còn không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.