Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Tăng nhẹ phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên đầu tuần nhờ tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ và kỳ vọng nhu cầu năng lượng khởi sắc trở lại.

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của giá dầu, sau khi chuỗi điều chỉnh trong tháng 10 khép lại với mức giảm lần lượt 2,6% (Brent) và 2% (WTI). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc OPEC+ tăng sản lượng, giúp bù đắp phần thiếu hụt do các lệnh trừng phạt Mỹ, châu Âu áp lên xuất khẩu dầu Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Reuters, liên minh OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng dầu trong tháng 12, trong bối cảnh Saudi Arabia đẩy mạnh chiến lược giành lại thị phần toàn cầu.Tuy nhiên, giá dầu vẫn chịu sức ép khi kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc, chỉ số sản xuất PMI tháng 10 giảm tháng thứ 7 liên tiếp, phản ánh sức cầu yếu trong khu vực công nghiệp và năng lượng.

Giá dầu hôm nay tăng nhẹ phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa: iStock).

Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Trung Quốc đã bắt đầu quá trình mua năng lượng từ Mỹ, bao gồm các gói giao dịch lớn về dầu và khí đốt từ Alaska.Tuy nhiên, giới phân tích nhận định thỏa thuận này khó tạo ra cú hích đáng kể cho nhu cầu năng lượng toàn cầu trong ngắn hạn, khi nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi chu kỳ suy giảm sản xuất.

Song song đó, đồng USD đang duy trì gần mức cao nhất trong ba tháng, khiến hàng hóa định giá bằng USD như dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền khác - yếu tố tiếp tục kìm hãm sức mua quốc tế.

Nhìn chung, giá dầu chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng phục hồi kinh tế, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và rủi ro dư cung khi OPEC+ xem xét điều chỉnh sản lượng. Giới phân tích nhận định thị trường sẽ còn dao động mạnh trong ngắn hạn, phụ thuộc vào diễn biến chính trị và nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.