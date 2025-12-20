Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, SEA Games 33 hôm nay 20/12: Huy chương cuối cùng

(VTC News) -

Hôm nay 20/12 là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33. Trước khi lễ bế mạc diễn ra, đoàn thể thao Việt Nam vẫn có vận động viên tranh tài ở 3 nội dung. Ở môn bơi đường dài mặt nước mở, Nguyễn Huy hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh giành huy chương vàng nội dung tiếp sức nam nữ 4x1.500m.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương đồng sau khi thua Thái Lan ở bán kết nội dung regu. Đội tuyển nam đánh bại chủ nhà để giành quyền vào chung kết. Tấm huy chương vàng cuối cùng của SEA Games 33 là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Malaysia ở nội dung regu nam môn cầu mây.

Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 13h.