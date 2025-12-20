(VTC News) -

Ngày 20/12, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6 – Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục C08 về tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động xe cứu thương, trong hai ngày 18 và 19/12, lực lượng CSGT đường bộ cao tốc đã đồng loạt ra quân kiểm soát trên nhiều tuyến cao tốc trọng điểm khu vực phía Nam nhằm phòng ngừa vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Các tuyến cao tốc được tăng cường kiểm tra, xử lý gồm: TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang - Vân Phong.

Xe cứu thương bị xử phạt. (Ảnh: C08)

Ngày 19/12, lực lượng CSGT Đội 6 đã kiểm tra 42 xe cứu thương, phát hiện 3 trường hợp vi phạm, lập 4 biên bản. Trong đó, 1 trường hợp điều khiển xe cứu thương không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trong quá trình tham gia giao thông; 2 trường hợp sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Tổng số tiền xử phạt là 16,5 triệu đồng.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6) đã kiểm tra 38 xe cứu thương, phát hiện và lập biên bản 7 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, có 3 trường hợp không có giấy phép sử dụng thiết bị ưu tiên; 1 trường hợp vừa không có giấy phép sử dụng thiết bị ưu tiên, vừa điều khiển xe có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn dưới 1 tháng; 1 trường hợp đưa xe cơ giới có giấy đăng kiểm hết hạn dưới 1 tháng tham gia giao thông; 2 trường hợp sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Theo Cục C08, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến xe cứu thương là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn tình trạng lợi dụng danh nghĩa xe ưu tiên để vi phạm quy định giao thông, qua đó giữ vững trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm quyền lợi chính đáng của các phương tiện thực sự làm nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Trước đó, vào ngày 18/12, một xe cứu thương loại 12 chỗ do nam tài xế điều khiển chạy vào đường dẫn trạm dừng chân trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (km41) thì tông vào đuôi xe container đang dừng, đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ, khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe cứu thương có 5 người. Vụ cháy khiến 3 người mắc kẹt bên trong, tử vong; 2 người kịp thời thoát ra ngoài.

Liên quan vụ việc, Cục C08 xác định tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật, dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, xe cứu thương không có giấy phép sử dụng đèn ưu tiên, không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu nhưng vẫn bật đèn, còi ưu tiên, sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác định xe đầu kéo đậu sai quy định trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tại khu vực có biển báo “cấm dừng, cấm đỗ xe”.