Đấu 6 giây bị chấn thương, đô vật Việt Nam trượt huy chương vàng đầy tiếc nuối

(VTC News) -

Trường Vũ gặp sự cố rách cơ tay phải chỉ sau 6 giây nhập cuộc.

Đội tuyển vật Việt Nam trải qua một tình huống không mong muốn khi đô vật Trần Văn Trường Vũ bị chấn thương khi trận đấu mới diễn ra 6 giây. Đây cũng là trận quyết định tranh huy chương vàng của đô vật này ở hạng cân 86 kg vật tự do. Anh trượt huy chương vàng SEA Games đầy tiếc nuối.

Trần Văn Trường Vũ gặp vấn đề về cơ. Vết thương cũ của anh tái phát vì pha va chạm với đối thủ ở ngay đầu trận. Chấn thương ở tay khiến anh không còn khả năng tiếp tục thi đấu. Trọng tài xác định chiến thắng cho võ sĩ của Philippines là Daniel Gabriel Thomas.

Trước đó, trong 3 lượt đầu tiên của thể thức vòng tròn, Trần Văn Trường Vũ giành hai chiến thắng trước các đối thủ Indonesia và Singapore. Anh thua đô vật Thái Lan Chirawat Chamnanjan, cũng là người giành huy chương bạc ở SEA Games kỳ trước.

Sự cố của Trần Văn Trường Vũ không ảnh hưởng tới việc hoàn thành chỉ tiêu 6 huy chương vàng của đội tuyển vật Việt Nam tại SEA Games 33. Các đô vật đạt đủ số lượng huy chương vàng kỳ vọng ngay từ 2 ngày thi đấu đầu tiên.

Kết thúc SEA Games 33, đội tuyển vật Việt Nam đạt thành tích ấn tượng với 10 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đáng chú ý, đoàn Việt Nam tham dự môn này với tổng cộng 12 vận động viên, đồng nghĩa tỷ lệ giành huy chương là 100%.