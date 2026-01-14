Giá xăng dầu hôm nay 14/1: Tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran.

“Thị trường dầu đang hình thành một mức đệm giá nhất định trước các yếu tố địa chính trị”, ông John Evans, chuyên gia phân tích của PVM Oil Associates, nhận định.

Ông John Evans đã nhấn mạnh về nguy cơ Iran bị loại khỏi thị trường xuất khẩu, những bất ổn tại Venezuela, các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột Nga - Ukraine và mối quan tâm của Mỹ trong việc kiểm soát Greenland.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Iran, một trong những nhà sản xuất lớn của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm qua. Cuộc trấn áp của chính quyền đối với người biểu tình, mà theo một quan chức Iran cho biết đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị bắt, đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về khả năng hành động quân sự.

Ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với Iran.

Ngoài ra, 4 tàu chở dầu do các công ty Hy Lạp quản lý đã bị máy bay không người lái chưa rõ danh tính tấn công vào thứ Ba cũng là một tín hiệu về nguồn cung sẽ bị thắt chặt. Theo Reuters, các tàu này đang ở Biển Đen, trên đường tới bốc dầu tại cảng của Tập đoàn đường ống Caspi ngoài khơi bờ biển Nga.

Những lo ngại về tình trạng dư cung hiện đã tạm thời lắng xuống, dù sản lượng lọc dầu dư thừa ở châu Âu đang gây áp lực lên thị trường dầu diesel.

Thị trường cũng đang theo dõi sát việc nguồn cung dầu thô sẽ được bổ sung khi xuất khẩu của Venezuela được nối lại.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.