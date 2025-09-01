Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm do dự kiến nhu cầu năng lượng tại Mỹ chững lại và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng trong tháng tới.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ vào tuần tới. Nhóm này đã đẩy mạnh tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần, làm gia tăng lo ngại dư cung, kéo theo giá dầu giảm.

“Bức tranh tổng thể là nguồn cung đang tăng, trong khi nhu cầu khá dè dặt”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Tại Mỹ, mùa hè là giai đoạn tiêu thụ nhiên liệu cao nhất, dự kiến sắp kết thúc, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại nước này sẽ hạ nhiệt. Ngoài ra, thị trường cũng lo ngại tác động của các mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các mặt hàng nhập khẩu có thể làm suy yếu triển vọng kinh tế trong năm tới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cung - cầu xăng dầu tại Mỹ vẫn khá cân bằng. “Nguồn cung từ OPEC được cho là tăng nhưng thực tế chưa thấy rõ tại thị trường Mỹ. Tôi cho rằng nguồn cung vẫn sẽ eo hẹp”, ông Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group bình luận.

Theo Reuters, tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/8 giảm mạnh hơn so với dự kiến, phản ánh nhu cầu tiêu thụ cuối hè vẫn ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục phớt lờ sức ép của Mỹ về việc ngừng mua dầu từ Nga. Mặc dù Washington vừa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ, lên tới 50% nhưng giới thương nhân cho biết lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào Ấn Độ vẫn sẽ tăng trong tháng 9.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ tư kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 28/8, giá bán lẻ xăng E10 là 20.080 đồng/lít (tăng 240 đồng/lít). Hiện xăng E10 cao hơn xăng E5 RON 92 là 310 đồng/lít và thấp hơn xăng khoáng RON95-III là 280 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.