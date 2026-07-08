Giá tiêu hôm nay 8/7/2026: Đồng loạt tăng trở lại

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 8/7

Sáng nay 8/7, giá hồ tiêu trong nước tại các vùng trồng trọng điểm tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, dao động từ 134.000 – 136.000 đồng/kg. Mức tăng không quá lớn nhưng mang ý nghĩa tích cực sau giai đoạn giá tiêu giảm mạnh 3.000 - 4.000 đồng/kg đầu tháng 7.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cao nhất, đạt 136.000 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai và TP.HCM với 135.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, giá tiêu tăng lên 134.000 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất trong các vùng khảo sát.

Giá tiêu trong nước tăng trở lại. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 8/7

Địa phương Giá thu mua ngày 8/7 (Đơn vị: đồng/kg) Thay đổi so với ngày hôm trước (Đơn vị: đồng/kg) Đắk Lắk 136.000 +1.000 Lâm Đồng 136.000 +1.000 Gia Lai 135.000 +1.000 TP.HCM 135.000 +1.000 Đồng Nai 134.000 +1.000

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang, chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Cụ thể, tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục ổn định ở mức 5.900 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia loại Kuching ASTA được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu ổn định ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đi ngang ở mức 9.253 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, tiêu trắng lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 8/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen Lampung 7.121 Tiêu trắng Muntok 9.253 Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 Tiêu trắng 12.250 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 6.100 Tiêu đen 550 g/l 6.200 Tiêu trắng 9.000

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, bất chấp nguồn cung nguyên liệu trong nước ngày càng thu hẹp. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng 5/2026 và giảm nhẹ 1,4% về lượng so với cùng kỳ tháng 6/2025.

Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm chủ yếu đến từ lượng xuất khẩu sang các thị trường châu Á, châu Phi và châu Mỹ giảm so với tháng trước, trong khi nhu cầu từ châu Âu vẫn duy trì tương đối ổn định.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.