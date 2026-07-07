Giá tiêu hôm nay 7/7: Không biến động

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 7/7 tiếp tục đi ngang so với hôm qua, dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. So với đầu tháng 7, mặt bằng giá hồ tiêu đã giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg tùy địa phương và duy trì ổn định đến nay.

Hiện Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng được thu mua ở mức 135.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Gia Lai và TP.HCM giữ mức 134.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay tại Đồng Nai ở mức 133.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước từ 1/7 đến 7/7. (Đơn vị: đồng/kg)

Địa phương Giá hôm nay 7/7 (đồng/kg) Diễn biến từ 1/7 Đắk Lắk 135.000 Giảm từ 139.000 xuống 137.000 (2/7), tiếp tục giảm còn 135.000 (3/7) và đi ngang đến 7/7. Lâm Đồng 135.000 Giảm từ 139.000 xuống 135.000 (2/7) và đi ngang đến 7/7. Gia Lai 134.000 Giảm từ 137.000 xuống 134.000 (2/7) và đi ngang đến 7/7. TP.HCM 134.000 Giảm từ 137.000 xuống 134.000 (2/7) và đi ngang đến 7/7. Đồng Nai 133.000 Giảm từ 137.000 xuống 133.000 (2/7) và đi ngang đến 7/7.

Sau nhịp giảm đầu tháng, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa: Báo Đà Nẵng)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu thế giới vẫn duy trì trạng thái ổn định khi giá xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt không ghi nhận biến động mới.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được chào bán 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.253 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 giữ giá 5.900 USD/tấn.

Trong khi đó, Malaysia duy trì giá tiêu đen Kuching ASTA 9.350 USD/tấn và tiêu trắng ASTA 12.250 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu cũng không thay đổi, với tiêu đen loại 500 g/l 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l 6.200 USD/tấn và tiêu trắng 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 7/7

Quốc gia Chủng loại Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen Lampung 7.121 Indonesia Tiêu trắng Muntok 9.253 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 Malaysia Tiêu trắng ASTA 12.250 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 6.100 Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 6.200 Việt Nam Tiêu trắng 9.000

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng 5/2026 và giảm nhẹ 1,4% về lượng so với cùng kỳ tháng 6/2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, mang về 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

*Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.