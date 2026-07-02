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Giá tiêu hôm nay 2/7: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 2/7 tại nhiều địa phương giảm đồng loạt, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 133.000-137.000 đồng/kg, trong khi giá xuất khẩu cơ bản ổn định.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 2/7 tại các địa phương trọng điểm quay đầu giảm so với phiên trước, với mức điều chỉnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá thu mua giảm 2.000 đồng/kg, từ 139.000 đồng/kg xuống 137.000 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất. Gia Lai và TP.HCM cùng giảm 3.000 đồng/kg, xuống 134.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng và Đồng Nai ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, cùng giảm 4.000 đồng/kg. Sau đợt giảm, giá hồ tiêu tại Lâm Đồng là 135.000 đồng/kg, Đồng Nai 133.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau nhiều phiên thị trường hồ tiêu trong nước đi ngang.

Giá tiêu trong nước hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: Báo Công Lý)

Bảng so sánh giá hồ tiêu trong nước hôm qua 1/7 và hôm nay 2/7

Địa phương

Giá hôm qua 1/7 (đồng/kg)

Giá hôm nay 2/7 (đồng/kg)

Thay đổi

Đắk Lắk

139.000

137.000

giảm 2.000

Gia Lai

137.000

134.000

giảm 3.000

Lâm Đồng

139.000

135.000

giảm 4.000

TP.HCM

137.000

134.000

giảm 3.000

Đồng Nai

137.000

133.000

giảm 4.000

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 2/7 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.253 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA của Malaysia lần lượt được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 2/7

Loại

Xuất xứ

Giá (USD/tấn)

Tiêu đen Lampung

Indonesia

7.121

Tiêu đen Brazil ASTA 570

Brazil

5.900

Tiêu đen Kuching ASTA

Malaysia

9.350

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l

Việt Nam

6.100

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l

Việt Nam

6.200

Tiêu trắng Muntok

Indonesia

9.253

Tiêu trắng Malaysia ASTA

Malaysia

12.250

Tiêu trắng Việt Nam ASTA

Việt Nam

9.000
Diệu Hân (tổng hợp)
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