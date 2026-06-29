Giá tiêu hôm nay 29/6: Ít biến động

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 29/6 tại các địa phương trọng điểm hầu như không biến động so với hôm qua, dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức 139.000 đồng/kg. Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg, trong đó TP.HCM giảm nhẹ 500 đồng/kg so với phiên trước.

Dù thị trường trong nước khá trầm lắng nhưng tính chung tuần qua, giá hồ tiêu nội địa vẫn tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg so với tuần liền trước, trong đó Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 29/6/2026

Khu vực Giá (VNĐ/kg) Đắk Lắk 139.000 Gia Lai 137.000 Lâm Đồng 139.000 TP.HCM 137.000 Đồng Nai 137.000

Giá tiêu hôm nay 29/6/2026 ít biến động. (Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tính đến sáng 29/6 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định. Ở phân khúc tiêu đen, tiêu Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, tiêu Brazil loại ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn và tiêu Kuching ASTA của Malaysia ở mức 9.350 USD/tấn. Đối với tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia được chào bán với giá 9.252 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Malaysia ASTA duy trì ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang, trong đó tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt là 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Theo IPC, sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 ước đạt 530 ngàn tấn, giảm khoảng 1% so với năm trước đó.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.998 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 85,4 triệu USD, tăng 20% về lượng và 20,5% về giá trị so với cùng kỳ 15 ngày đầu tháng 5/2026.

Bảng giá hồ tiêu thế giới ngày 29/6/2026

Loại Xuất xứ Giá (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.121 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.900 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.252 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.