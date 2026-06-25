Giá tiêu hôm nay 25/6: Trong nước và thế giới đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 25/6/2026 tại nhiều địa phương trọng điểm đi ngang so với ngày 24/6.

Theo đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn có mức giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu giữ ở mức 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP.HCM và Đồng Nai cùng duy trì mức 137.500 đồng/kg.

Nhìn chung, giá hồ tiêu trong nước giao dịch quanh mức 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay 25/6 giữ ổn định. (Ảnh minh họa: VnEconomy)

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 25/6/2026

Thị trường Giá thu mua (VNĐ/kg) Đắk Lắk 139.000 Gia Lai 137.000 Lâm Đồng 139.000 TP.HCM 137.500 Đồng Nai 137.500

Giá tiêu thế giới hôm nay 25/6

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tính đến sáng 25/6 (giờ Việt Nam), giá tiêu thế giới diễn biến ổn định.

Cụ thể, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang, với tiêu đen loại 500 g/l duy trì ở mức 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l giữ 6.200 USD/tấn và tiêu trắng ổn định ở 9.000 USD/tấn.

Tương tự, tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ở mức 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA lần lượt là 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Indonesia ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung giảm 41 USD/tấn, từ 7.158 USD/tấn xuống 7.117 USD/tấn, tiêu trắng Muntok giảm 115 USD/tấn, xuống 9.186 USD/tấn.

Loại tiêu Xuất xứ Giá (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.117 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.900 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.186 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.