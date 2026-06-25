Giá tiêu hôm nay 25/6: Trong nước và thế giới đi ngang

Giá tiêu hôm nay 25/6/2026 tại nhiều địa phương trọng điểm đi ngang so với ngày 24/6.
Theo đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn có mức giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu giữ ở mức 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP.HCM và Đồng Nai cùng duy trì mức 137.500 đồng/kg.
Nhìn chung, giá hồ tiêu trong nước giao dịch quanh mức 137.000 - 139.000 đồng/kg.
Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 25/6/2026
|
Thị trường
|
Giá thu mua (VNĐ/kg)
|
Đắk Lắk
|
139.000
|
Gia Lai
|
137.000
|
Lâm Đồng
|
139.000
|
TP.HCM
|
137.500
|
Đồng Nai
|
137.500
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tính đến sáng 25/6 (giờ Việt Nam), giá tiêu thế giới diễn biến ổn định.
Cụ thể, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang, với tiêu đen loại 500 g/l duy trì ở mức 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l giữ 6.200 USD/tấn và tiêu trắng ổn định ở 9.000 USD/tấn.
Tương tự, tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ở mức 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA lần lượt là 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.
Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Indonesia ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung giảm 41 USD/tấn, từ 7.158 USD/tấn xuống 7.117 USD/tấn, tiêu trắng Muntok giảm 115 USD/tấn, xuống 9.186 USD/tấn.
|
Loại tiêu
|
Xuất xứ
|
Giá (USD/tấn)
|
Tiêu đen Lampung
|
Indonesia
|
7.117
|
Tiêu đen Brazil ASTA 570
|
Brazil
|
5.900
|
Tiêu đen Kuching ASTA
|
Malaysia
|
9.350
|
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)
|
Việt Nam
|
6.100
|
Tiêu đen Việt Nam (550 g/l)
|
Việt Nam
|
6.200
|
Tiêu trắng Muntok
|
Indonesia
|
9.186
|
Tiêu trắng Malaysia ASTA
|
Malaysia
|
12.250
|
Tiêu trắng Việt Nam
|
Việt Nam
|
9.000
Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.