Giá tiêu hôm nay 24/6: Tăng nhẹ 500 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu trong nước hôm nay 24/6/2026 tại nhiều địa phương sản xuất trọng điểm tăng nhẹ so với ngày 23/6. Cụ thể, giá thu mua tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg, từ 136.500 đồng/kg lên 137.000 đồng/kg; Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cũng tăng 500 đồng/kg, từ 137.000 đồng/kg lên 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục đi ngang, duy trì mức 139.000 đồng/kg như phiên trước.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước ngày 23/6 và 24/6

Thị trường (khu vực khảo sát) Giá thu mua ngày 23/6 (VNĐ/kg) Giá thu mua ngày 24/6 (VNĐ/kg) Biến động Đắk Lắk 139.000 139.000 Đi ngang Gia Lai 136.500 137.000 Tăng 500 đồng/kg Đắk Nông 139.000 139.000 Đi ngang Bà Rịa – Vũng Tàu 137.000 137.500 Tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước 24/6 tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Kinh tế môi trường)

Giá tiêu thế giới hôm nay 24/6

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu thế giới nhìn chung biến động nhẹ.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 17 USD/tấn, từ 7.175 USD/tấn xuống còn 7.158 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia ổn định ở 9.350 USD/tấn, còn tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục duy trì lần lượt ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn so với phiên giao dịch ngày 23/6.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 41 USD/tấn so với ngày trước đó, từ 9.260 USD/tấn lên 9.301 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục neo ở mức 12.250 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam giữ ổn định ở 9.000 USD/tấn, không thay đổi so với ngày 23/6. Nhìn chung, giá tiêu trắng thế giới vẫn duy trì mặt bằng ổn định, chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ tại thị trường Indonesia. Thị trường hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giữ đà ổn định trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Bảng so sánh giá tiêu thế giới ngày 23/6 và 24/6