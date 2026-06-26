Giá tiêu hôm nay 26/6: Đi ngang 2 phiên liên tiếp

Giá tiêu hôm nay 26/6 tại các địa phương trọng điểm tiếp tục đi ngang, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp không biến động. Mức giá giao dịch trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì mức giá 139.000 đồng/kg, Gia Lai là 137.000 đồng/kg, còn Đồng Nai và TP.HCM cùng neo ở mức 137.500 đồng/kg.
Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 26/6/2026
|
Thị trường
|
Giá thu mua (VNĐ/kg)
|
Đắk Lắk
|
139.000
|
Lâm Đồng
|
139.000
|
Gia Lai
|
137.000
|
Đồng Nai
|
137.500
|
TP.HCM
|
137.500
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tính đến sáng 26/6 (giờ Việt Nam), giá tiêu thế giới tiếp tục ghi nhận xu hướng đi ngang.
Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen dao động từ 5.900 - 9.350 USD/tấn. Cụ thể, tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.124 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 là 5.900 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia neo ở mức 9.350 USD/tấn. Tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn.
Đối với tiêu trắng, giá dao động từ 9.000 - 12.250 USD/tấn. Cụ thể, tiêu trắng Muntok của Indonesia neo ở mức 9.256 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA là 12.250 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam được giao dịch ở mức 9.000 USD/tấn.
Số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, trong 15 ngày đầu tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.998 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 85,4 triệu USD, tăng lần lượt 20% về lượng và 20,5% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 5/2026.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 26/6/2026
|
Loại tiêu
|
Xuất xứ
|
Giá (USD/tấn)
|
Tiêu đen Lampung
|
Indonesia
|
7.124
|
Tiêu đen Brazil ASTA 570
|
Brazil
|
5.900
|
Tiêu đen Kuching ASTA
|
Malaysia
|
9.350
|
Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l
|
Việt Nam
|
6.100
|
Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l
|
Việt Nam
|
6.200
|
Tiêu trắng Muntok
|
Indonesia
|
9.256
|
Tiêu trắng Malaysia ASTA
|
Malaysia
|
12.250
|
Tiêu trắng Việt Nam
|
Việt Nam
|
9.000
Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.