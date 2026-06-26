Giá tiêu hôm nay 26/6: Đi ngang 2 phiên liên tiếp

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 26/6 tại các địa phương trọng điểm tiếp tục đi ngang, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp không biến động. Mức giá giao dịch trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì mức giá 139.000 đồng/kg, Gia Lai là 137.000 đồng/kg, còn Đồng Nai và TP.HCM cùng neo ở mức 137.500 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 26/6/2026

Thị trường Giá thu mua (VNĐ/kg) Đắk Lắk 139.000 Lâm Đồng 139.000 Gia Lai 137.000 Đồng Nai 137.500 TP.HCM 137.500

Giá tiêu hôm nay 26/6 đi ngang. (Ảnh minh họa: Thương hiệu và Công luận)

Giá tiêu thế giới hôm nay 26/6

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tính đến sáng 26/6 (giờ Việt Nam), giá tiêu thế giới tiếp tục ghi nhận xu hướng đi ngang.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen dao động từ 5.900 - 9.350 USD/tấn. Cụ thể, tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.124 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 là 5.900 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia neo ở mức 9.350 USD/tấn. Tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá dao động từ 9.000 - 12.250 USD/tấn. Cụ thể, tiêu trắng Muntok của Indonesia neo ở mức 9.256 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA là 12.250 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam được giao dịch ở mức 9.000 USD/tấn.

Số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, trong 15 ngày đầu tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.998 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 85,4 triệu USD, tăng lần lượt 20% về lượng và 20,5% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 5/2026.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 26/6/2026

Loại tiêu Xuất xứ Giá (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.124 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.900 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.256 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.