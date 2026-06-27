Giá tiêu hôm nay 27/6: Cao nhất 139.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 27/6 tại các địa phương trọng điểm không ghi nhận biến động so với ngày 26/6.

Hiện giá thu mua dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Lâm Đồng đứng đầu với 139.000 đồng/kg, Đồng Nai và TP.HCM đạt 137.500 đồng/kg, còn Gia Lai ở mức 137.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 27/6/2026

Thị trường Giá thu mua (VNĐ/kg) Đắk Lắk 139.000 Lâm Đồng 139.000 Gia Lai 137.000 Đồng Nai 137.500 TP.HCM 137.500

Giá tiêu thế giới hôm nay 27/6

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tính đến sáng 27/6 (giờ Việt Nam), giá tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Chỉ hai mặt hàng của Indonesia giảm nhẹ, trong đó tiêu đen Lampung giảm 3 USD/tấn, xuống 7.121 USD/tấn (khoảng 0,04%), tiêu trắng Muntok giảm 4 USD/tấn, xuống 9.252 USD/tấn (khoảng 0,04%).

Trong khi đó, các mặt hàng còn lại đều đi ngang. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ ở mức 5.900 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia ở 9.350 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA cũng đi ngang, ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi, trong đó tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng là 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 27/6 trong nước và thế giới đều ổn định. (Ảnh minh họa: Noom Food)

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), dẫn nguồn Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Đức nhập 2.983 tấn hồ tiêu với tổng giá trị 23,9 triệu USD, tăng lần lượt 63,6% về sản lượng và 57,2% về kim ngạch so với tháng 3.

Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là nguồn cung lớn nhất khi xuất khẩu sang Đức 1.796 tấn hồ tiêu trong tháng 4, tăng 83,8% so với tháng trước và cao hơn 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó chiếm hơn 60% tổng lượng hạt tiêu Đức nhập khẩu.

Bảng so sánh giá tiêu thế giới 26/6/2026 và 27/6/2026

Loại tiêu Giá 26/6 (USD/tấn) Giá 27/6 (USD/tấn) Chênh lệch Biến động (%) Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.124 7.121 -3 USD/tấn -0,042% (≈ -0,04%) Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.900 5.900 0 0% Tiêu đen Kuching ASTA (Malaysia) 9.350 9.350 0 0% Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l 6.100 6.100 0 0% Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l 6.200 6.200 0 0% Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.256 9.252 -4 USD/tấn -0,043% (≈ -0,04%) Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 12.250 0 0% Tiêu trắng Việt Nam 9.000 9.000 0 0%

Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.