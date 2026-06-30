Giá tiêu hôm nay 30/6: Thị trường ổn định

Thị trường hồ tiêu tại các địa phương trọng điểm tiếp tục đi ngang. Giá thu mua dao động 137.000 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giữ mức cao nhất 139.000 đồng/kg, còn Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.
Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 30/6/2026
|
Khu vực
|
Giá (VNĐ/kg)
|
Đắk Lắk
|
139.000
|
Gia Lai
|
137.000
|
Lâm Đồng
|
139.000
|
TP.HCM
|
137.000
|
Đồng Nai
|
137.000
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến chiều 30/6 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang. Tiêu đen Lampung (Indonesia) được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Kuching ASTA (Malaysia) duy trì 9.350 USD/tấn.
Đối với hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam giữ mức 9.000 USD/tấn, thấp hơn tiêu trắng Muntok (Indonesia) ở mức 9.252 USD/tấn và tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.998 tấn hồ tiêu, kim ngạch 85,4 triệu USD, tăng 20% về lượng và 20,5% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 5/2026.
Trong đó, các doanh nghiệp thuộc VPSA chiếm 86,9% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu với 11.293 tấn, tăng 34,6% so với kỳ trước. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA (Non-VPSA) đạt 1.705 tấn, giảm 30,1%.
Bảng giá hồ tiêu thế giới ngày 30/6/2026
|Loại
|Xuất xứ
|Giá (USD/tấn)
|Tiêu đen Lampung
|Indonesia
|7.121
|Tiêu đen Brazil ASTA 570
|Brazil
|5.900
|Tiêu đen Kuching ASTA
|Malaysia
|9.350
|Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l
|Việt Nam
|6.100
|Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l
|Việt Nam
|6.200
|Tiêu trắng Muntok
|Indonesia
|9.252
|Tiêu trắng Malaysia ASTA
|Malaysia
|12.250
|Tiêu trắng Việt Nam
|Việt Nam
|9.000
Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian và khu vực mua bán.