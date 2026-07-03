Giá tiêu hôm nay 3/7: Ổn định sau phiên đi xuống

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm từ 2.000-4.000 đồng/kg trong hôm qua 2/7. Đến hôm nay 3/7, thị trường dần ổn định. Chỉ Đắk Lắk tiếp tục giảm thêm 2.000 đồng/kg, xuống còn 135.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại giữ nguyên giá thu mua so với phiên trước.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai và TP.HCM cùng ở mức 134.000 đồng/kg. Lâm Đồng duy trì 135.000 đồng/kg, còn Đồng Nai tiếp tục có mức giá thấp nhất trong nhóm, ở mức 133.000 đồng/kg. Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 133.000-135.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang tạm thời ổn định sau nhịp điều chỉnh mạnh của phiên trước.

Bảng so sánh giá hồ tiêu trong nước hôm qua 2/7 và hôm nay 3/7

Địa phương Giá hôm nay 2/7 (đồng/kg) Giá hôm nay 3/7 (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 137.000 135.000 Giảm 2.000 đồng/kg Gia Lai 134.000 134.000 Đi ngang Lâm Đồng 135.000 135.000 Đi ngang TP.HCM 134.000 134.000 Đi ngang Đồng Nai 133.000 133.000 Đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay ổn định sau phiên giảm. (Ảnh minh họa: VnEconomy)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 3/7 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới không ghi nhận biến động so với phiên trước. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.253 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá chào bán tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA lần lượt duy trì ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu cũng đi ngang. Tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giữ ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 6, Việt Nam xuất khẩu 12.998 tấn hồ tiêu, kim ngạch 85,4 triệu USD, tăng 20% về lượng và 20,5% về giá trị so với cùng kỳ 15 ngày đầu tháng 5/2026.

Về thị trường, châu Á là khu vực lớn nhất với 5.593 tấn, chiếm 43,0%; tiếp theo là châu Mỹ, châu Âu, châu Phi.

Trong các thị trường đơn lẻ, Mỹ dẫn đầu với 3.200 tấn, theo sau là UAE 1.683 tấn, Đức 849 tấn và Ấn Độ 822 tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 3/7

Loại Xuất xứ Giá (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.121 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.900 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.253 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam ASTA Việt Nam 9.000

*Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian và khu vực mua bán.