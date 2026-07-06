Giá tiêu hôm nay 6/7: Trong nước đi ngang, xuất khẩu ổn định

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 6/7 tiếp tục đi ngang so với hôm qua, dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Theo đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng được thu mua ở mức 135.000 đồng/kg. Gia Lai và TP.HCM giữ mức 134.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 133.000 đồng/kg.

So với đầu tháng 7, mặt bằng giá hồ tiêu đã giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg tùy địa phương. Tuy nhiên, từ 3/7 đến nay, giá tại các khu vực trọng điểm không ghi nhận biến động.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 1/7 đến 6/7 (Đơn vị: đồng/kg)

Địa phương 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 Đắk Lắk 139.000 137.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Gia Lai 137.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 Lâm Đồng 139.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 TP.HCM 137.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 Đồng Nai 137.000 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay đi ngang so với hôm qua. (Ảnh minh họa: Báo Văn Hóa)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu xuất khẩu hôm nay tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung neo ở mức 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok là 9.253 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA là 9.350 USD/tấn, tiêu trắng ASTA 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu xuất khẩu không ghi nhận biến động. Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán với giá 6.100 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l 6.200 USD/tấn và tiêu trắng 9.000 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 6/7

Quốc gia Sản phẩm Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen Lampung 7.121 Tiêu trắng Muntok 9.253 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 Tiêu trắng ASTA 12.250 Việt Nam Tiêu đen loại 500 g/l 6.100 Tiêu đen loại 550 g/l 6.200 Tiêu trắng 9.000

Thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 145.686 tấn hồ tiêu, trong đó 125.258 tấn tiêu đen và 20.428 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 45,6% tổng lượng xuất khẩu, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực này, Trung Quốc nhập khẩu 15.244 tấn, tăng 64% còn UAE đạt hơn 9.700 tấn, tăng 10,9%.

*Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian và khu vực mua bán.