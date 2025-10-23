Gãy cần cẩu tháp tại dự án chung cư cao 25 tầng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra vào chiều 23/10 tại dự án chung cư Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower, lô số 3, khu A2-1) trên đường Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện cần cẩu tháp tại dự án bị gãy, đổ xuống bên trong khu vực đang thi công.

Khu vực xảy ra sự việc.

Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Đinh Vui cho biết đang trực tiếp đến hiện trường kiểm tra.

Dự án chung cư Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower) được khởi công ngày 10/9/2024. Đây là dự án liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng và 3 cá nhân người Việt Nam. Trong đó, Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng - công ty con của Công ty CP Bất Động Sản Sun Frontier có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản).

Dự án do Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO thi công; tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam; giám sát thiết kế là Viện nghiên cứu kiến trúc ASAI KEN Singapore.

Công trình Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower) là dự án chung cư cao cấp gồm các căn hộ chung cư, khu vực thương mại, bể bơi, phòng gym, trường mẫu giáo, phòng sinh hoạt cộng đồng và nhiều tiện ích khác. Dự án gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng số 202 căn hộ, diện tích căn hộ từ 38 - 163,2 m²; dự kiến hoàn thành vào quý III/2026.