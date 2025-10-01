Dùng xe cẩu cứu người dân xứ Thanh thoát khỏi dòng lũ tử thần trong đêm

(VTC News) -

Đưa cần cẩu cứu người dân Thanh Hoá mắc kẹt trong dòng lũ dữ

Từ ngày 29/9, mưa lớn trút xuống liên tục, nước sông dâng cao khiến nhiều thôn của xã Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bị nước bao vây. Nhiều căn nhà bị ngập sâu từ 2 đến 3 mét, đồ đạc, hàng hóa trong nhiều gia đình hầu hết hư hỏng. Nước lũ dâng cao, người dân phải leo lên tầng cao hoặc sơ tán tạm để đảm bảo an toàn.

Nhiều thôn làng ở xã Ngọc Lặc (Thanh Hoá) chìm trong biển nước, có nhà nước lũ ngập đến mái nhà.

Nước lũ chưa kịp rút thì khoảng 20h ngày 30/9 lũ quét cuồn cuộn tiếp tục tràn vào Ngọc Lặc nhấn chìm, cuốn phăng mọi thứ. Dân Ngọc Lặc kể, khu vực cầu làng Ngòn, lũ quét mang theo đất đá đổ xuống mạnh đến mức như thể động đất.

Chị Đỗ Thị Dung (43 tuổi, trú tại xã Ngọc Lặc) bàng hoàng kể: “Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến thế. Dòng nước cuộn trào, cuốn phăng tất cả, mọi người chỉ biết hô hoán chạy, trèo tìm chỗ an toàn để tránh dòng lũ dữ…”.

Trước tình huống khẩn cấp, có thể nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, vợ chồng chị Đỗ Thị Dung gọi cho cậu ruột là ông Ngô Hải Thắng nhờ đưa máy cẩu đến cứu.Trong đêm tối, tiếng máy cẩu hoạt động cùng tiếng kêu cứu của người dân xen lẫn tiếng nước chảy ầm ầm tạo nên khung cảnh chưa từng có tại xã miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Chiếc xe máy cẩu của ông Ngô Hải Thắng trở thành phương tiện cứu hộ bất đắc dĩ, đưa được hàng chục người thoát khỏi dòng lũ tử thần. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hộ gia đình mắc kẹt trong nhà khi dòng lũ đổ về quá nhanh.

Người dân Ngọc Lặc nhanh trí dùng xe máy cẩu cứu người thoát khỏi trận lũ quét tử thần đêm 30/9.

Được biết, ngay trong đêm 30/9, chính quyền địa phương cùng các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ cũng nhanh chóng có mặt tại nhiều điểm xung yếu, khẩn trương hỗ trợ người dân.

Tại khu vực phố Lê Duẩn (phía sau Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc), lực lượng cứu hộ khẩn cấp đưa áo phao, tổ chức di chuyển hàng trăm người ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều đoàn thiện nguyện cũng có mặt, phát áo phao và lương thực cho bà con đang bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá cũng có 1 đêm không ngủ để cứu trợ người dân vùng lũ ở xã Ngọc Lặc.

Theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến cuối giờ chiều 30/9, bão số 10 làm 4 người chết, 1 người mất tích và 6 người bị thương; 1.045 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 20 ngôi nhà sập hoàn toàn; 8.850 nhà bị ngập nước, tập trung nhiều nhất tại các xã Nông Cống (3.200 nhà), xã Kim Tân (1.617 nhà), xã Tiên Trang (2.000 nhà).

Tỉnh Thanh Hóa hiện triển khai sơ tán 9.295 hộ dân với 35.586 nhân khẩu tại 108 xã, phường đến nơi an toàn, trong đó có hơn 10.000 người sống sát mép nước.