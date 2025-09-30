Gần 800 xã phường ở 11 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài khiến đất “no” nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được nâng lên cấp 3 đối với các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang; trong khi các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa ở mức cấp 2.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực của cơ quan khí tượng thể hiện, nhiều nơi cảnh báo đỏ (cảnh báo mức cao) và cảnh báo tím (cảnh báo mức rất cao).

Trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 29/9 đến 13h ngày 30/9), các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to, có nơi mưa rất to như với lượng mưa quan trắc được tương đối lớn như Ngọc Chiến (Sơn La) 118mm; Việt Hồng (Lào Cai) 323mm; Thu Tà (Tuyên Quang) 234mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 326mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 292mm; Tri Phương (Cao Bằng) 290mm; Quốc Khánh1 (Lạng Sơn) 146mm; đèo Hạ My (Bắc Ninh) 227mm; Đồng Tâm (Quảng Ninh) 139mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 327mm; Na Ngoi (Nghệ An) 116mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Cao Bằng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc Ninh 40-80mm, có nơi trên 160mm; các tỉnh khác ở Bắc Bộ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại gần 800 xã/phường. Phú Thọ và Tuyên Quang có trên 100 xã, phường nằm trong vùng cảnh báo loại hình thiên tai này.