(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn phát đi bản tin mưa lớn nhiều nơi và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ đêm 30/9 đến 9/10.

Hà Nội bao giờ hết mưa? (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tin mưa lớn nhiều nơi

Đêm qua và sáng nay (30/9), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Từ 1/10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới:

Dự báo thời tiết Thủ đô 10 ngày tới: Bao giờ Hà Nội hết mưa?

Do ảnh hưởng bão số 10, sáng 30/9, Hà Nội mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông tê liệt.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, chiều 30/9, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, với độ sâu phổ biến 0,2-0,5m, cá biệt có nơi sâu hơn. Thời gian ngập thường kéo dài 2-3 giờ, có nơi lâu hơn.

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày ở Hà Nội cho biết, ngày 1/10, Hà Nội vẫn có mây, mưa rào và dông. Tuy nhiên lượng mưa giảm dần. Từ 2/10 và chuỗi ngày sau đó, Thủ đô nắng đẹp, không mưa, nền nhiệt dao động từ thấp nhất 25-26 độ C đến cao nhất 32-33 độ C.

Cụ thể dự báo thời tiết Hà Nội từ 1 - 9/10:

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/9 đến ngày 1/10

Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 30/9 và ngày 1/10 mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi;

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/10 đến ngày 8/10

Khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ, khoảng 4 - 8/10, khả năng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng ngày 4-8/10, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.